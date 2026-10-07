Грузовик вылетел под поезд в российском регионе

Грузовик вылетел под поезд в Челябинской области

В Челябинской области грузовик столкнулся с пригородным поездом на железнодорожном переезде, водитель автомобиля получил травмы. ДТП случилось утром 7 октября, сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Авария произошла в 09:35 на регулируемом переезде между станциями Ишалино и Ессаульская. Дежурного работника на переезде не было.

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся поездом №6901, который следовал из Челябинска в Верхний Уфалей. Машинист применил экстренное торможение, однако остановить состав до столкновения не успел.

В результате аварии травмы получил водитель грузового автомобиля. Схода подвижного состава не произошло.

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