ИИ-кибератаки на церкви произошли в Южной Корее

Две южнокорейские мегацеркви расследуют предполагаемые кибератаки, в результате которых могли быть раскрыты личные данные сотен тысяч прихожан. Об этом сообщает Reuters.

Компания Oasis Security обнаружила на зарубежном сервере данные и записи об атаках, связанные с церквями Yoido Full Gospel Church и Sarang Church. Записи содержали признаки использования инструментов ИИ.

Церковь Yoido Full Gospel заявила, что данные о 850 тысячах прихожан могли быть скомпрометированы. В них входили имена, даты рождения, а также изменения идентификационных номеров и адресов.

Церковь Sarang Church создала оперативную группу и уведомила органы.

Ранее сообщалось о хакерских атаках на южнокорейские банки. Президент Ли Чжэ Мён заявил, что в атаках мог использоваться ИИ.

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