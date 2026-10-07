ИИ помог американцу спланировать массовую стрельбу в школе

Американец арестован как второй подозреваемый в организации массовой стрельбы в школе в Канаде, спланированной с помощью ChatGPT. Министерство юстиции задержало Джеймса Коди Брайанта и утверждает, что он давал "технические консультации" главной подозреваемой.

Неожиданный предполагаемый сообщник был арестован в связи с массовой стрельбой в школе в Канаде, которая получила широкую известность после того, как 18-летняя девушка убила шестерых детей после обсуждения этого с чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT, пишет The Guardian.

Министерство юстиции США заявило во вторник, что задержало 30-летнего Джеймса Коди Брайанта, жителя западной части штата Вашингтон, по обвинению в заговоре с целью убийства людей в другой стране.

Брайант предлагал деньги и “технические консультации” подозреваемой в стрельбе в течение шести месяцев, предшествовавших убийствам, утверждало министерство юстиции.

Канадская полиция установила личность подозреваемой в массовом убийстве восьми человек в этом году, включая ее мать и сводного брата, а также шестерых детей, что делает это убийство вторым по количеству смертей в школе в истории страны, – это Джесси Ван Рутселаар, у которой в прошлом были проблемы с психическим здоровьем.

Было известно, что Ван Рутселаар использовала чат для планирования нападения, которое произошло в феврале. Команда безопасности OpenAI, компании, которой принадлежит чат-бот, сообщила Ван Рутселаар о том, что она провела с ней беседу о насилии с применением огнестрельного оружия, но компания не предупредила полицию. Сообщается, что аккаунт Ван Рутселаар был закрыт, но она открыла второй, который не был закрыт. Семьи жертв и провинция Британская Колумбия подали в суд на OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана за то, что они не сообщили о ее поведении.

На совместной пресс-конференции с Министерством юстиции и Королевской канадской конной полицией (RCMP) власти заявили, что Брайант и Ван Рутселаар познакомились в ныне несуществующем сервисе обмена сообщениями Omegle примерно за три года до стрельбы и поддерживали связь.

Нил Флойд, исполняющий обязанности прокурора США, и Майк Херрингтон, специальный агент, отвечающий за отделение ФБР в Сиэтле, заявили, что, по их мнению, Брайант отправил Ван Рутселар около 100 долларов на покупку новых ботинок и около 15 долларов на зажигалку. Власти заявили, что пока нет никаких свидетельств того, что двое подозреваемых когда-либо встречались лично.

Согласно обвинительному заключению, полученному CBC, Брайант “сознательно и преднамеренно” вступил в сговор с Ван Рутселаар начиная с августа 2025 года или ранее.

В августе того же года Брайант сказал Ван Рутселар, что им надо “найти способ удалить” свои сообщения, а в середине декабря Брайант предложил подключиться к VPN, чтобы избежать обнаружения за “размещение видеосъемки в Интернете”.

Полиция сообщила, что Брайант несколько раз пытался отговорить Ван Рутселаар от совершения нападения, но не обращался в правоохранительные органы.

После того, как Ван Рутселаар застрелила свою мать и брата в их семейном доме, она не смогла завести машину. Брайант посоветовал ей, как включить двигатель, тем самым позволив убийце добраться до школы и совершить нападение, сообщили власти. Брайант также якобы согласился на прямую трансляцию массовой стрельбы, которую, по словам Харрингтона, полиция не была уверена, что Ван Рутселаар совершила бы, если бы Брайант этого не сделал.