«Их искали не там»: новая версия пропажи семьи Усольцевых

Прошел год, а никаких следов от пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых не нашли — ни одежды, ни личных вещей, ни останков.

При этом супругов с пятилетней дочерью и собакой искали на огромной территории Кутурчинского Белогорья, допросили больше сотни человек и проверили десятки версий.

Администратор сообщества «Все версии» Александр Тушинский, участники которого уже год ведут собственное расследование, считает, что Усольцевых могли искать совсем не там. Почему он не верит в несчастный случай, какие показания свидетелей считает противоречивыми и почему склоняется к криминальной версии — в интервью «МК».

Александр Тушинский Фото: Из личного архива

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года в Красноярском крае, в районе поселка Кутурчин. Они отдохнули на туристической базе и на следующий день должны были вернуться домой. Однако внезапно исчезли. Их машину нашли, а самих людей нет.

С тех пор прошел год. Поиски периодически возобновлялись. Следов семьи так и не нашли.

— Александр, с момента пропажи Усольцевых прошел год. Вы до сих пор следите за этой историей. Что скажете сейчас?

— Уверен, что их нет и не было там, где пропавших до сих пор искали. Я общался со многими участниками поисков, и все они говорят, что территорию предполагаемого маршрута, по которому ушли Усольцевы, и обширную зону вокруг него обследовали супертщательно, но не нашли ничего, кроме обломка палки для скандинавской ходьбы. По сути, этот предмет — единственное, что было найдено за этот год. Но после проведенной экспертизы выяснили, что к Усольцевым находка не имеет никакого отношения.

— И каковы ваши предположения?

— По-прежнему считаю, что, если бы они там были, далеко не смогли бы уйти, даже если бы заблудились. Во‑первых, преградой бы стали две реки, которые там протекают. Во‑вторых, каменные завалы, которых там очень много, стали бы непреодолимыми препятствиями для семьи с пятилетним ребенком. Случайно в курумнике (естественное скопление крупных каменных глыб) они не оказались бы: любой человек в здравом уме, наткнувшись на него, повернул бы назад.

— А версия, что они могли провалиться в пещеру?

— Все пещеры, в которых по какой‑то причине могли оказаться Усольцевы, были обследованы. Некоторые из них даже не один раз. Возможно, есть какие‑то труднодоступные пещеры, которые не проверяли, но до них Усольцевы просто физически не смогли бы дойти.

Предположение, что они пытались укрыться от непогоды и забрались в какую‑то расщелину между камнями, считаю глупым. И местные, и туристы, которые были в Кутурчине в день исчезновения Усольцевых, говорили, что погода тогда не испортилась резко: после обеда поднялся ветер, небо начали затягивать тучи, а вечером, когда уже начало темнеть, пошел дождь, а снег пошел ближе к ночи. У Усольцевых было достаточно времени, чтобы успеть вернуться назад до серьезного ухудшения погодных условий.

— В версию с нападением медведей тоже не верите?

— К версии с нападением диких животных также отношусь с большим сомнением. Даже в случае нападения собак стая растаскивает добычу, и на сотни метров тянется цепочка следов. Можно представить, что осталось бы после нападения медведя на трех человек. Даже если бы зверь прикопал тела, то сохранились бы признаки борьбы, разбросанные личные вещи и фрагменты одежды, кровь и другие биологические следы, в том числе кости. Но ничего обнаружено не было.

— Раньше люди пропадали бесследно в лесу?

— Конечно, люди и раньше без вести пропадали в лесах. Но опытные волонтеры, не первый год участвующие в поисках пропавших людей, говорят, что не бывает так, чтобы одновременно исчезли несколько человек, ничего после себя не оставив. Обычно в подобных случаях находят потерянные или оставленные вещи, самодельные метки. Сергей был опытным походником, и, если бы они заблудились, он должен был оставить «сигналы» для поисковиков, нашли бы места их стоянок: остатки костра, лапник, использованный как подстилка. Усольцевы после себя не оставили ничего.

Фото: Александр Тушинский

— Может, они заблудились, укрылись где-то и замерзли?

— Версию о несчастном случае в лесу ломает тот факт, что с Усольцевыми была собака. Даже если бы они заблудились и погибли от переохлаждения в первые дни, животное, скорее всего, оставалось бы живым еще долгое время. Вероятно, собака выжила бы и в случае, если семья провалилась куда‑либо. Однако поисковые собаки не смогли уловить ее запах в первые дни поисков. Все выглядит так, будто ни собаки, ни самих Усольцевых там вообще не было.

Интересно, что в день исчезновения семьи по маршрутам, один из которых, предположительно, выбрали Усольцевы для своего похода, проходили несколько туристических групп. При этом туристы не встречали на своем пути Усольцевых и не слышали в лесу ничего подозрительного.

Они сообщали лишь, что, вернувшись к началу маршрута, видели уже стоявший там автомобиль пропавшей семьи.

«Усольцевых будто намеренно избегал»

— Что в этой истории вам кажется подозрительным?

— В последнее время в СМИ как о чем‑то само собой разумеющемся сообщают о том, что Усольцевы отправились к одному из двух скальных массивов, Мальвинка и Буратинка, находящихся в окрестностях Кутурчина. А Ирину больше всего интересовала ничем не примечательная каменная глыба, поросшая мхом. Так называемый Камень желаний, как прозвали его организаторы турпоходов, который находится на пути к скале Мальвинка. Говорили, что якобы Ирина в одном из своих последних видео сообщала подписчикам о своем намерении обнять этот булыжник.

Но дело в том, что точный маршрут, по которому отправились, если вообще собирались отправиться, Усольцевы, до сих пор не установлен. А Ирина о Камне желаний вообще ничего не говорила. Единственное, о чем она сказала в анонсе предстоящего путешествия, - это о Минской петле — змеевидный изгиб реки Мина. И ничего о Камне желаний, Мальвинке и Буратинке.

Примечательно, что за две недели до поездки в Кутурчин Усольцевы посетили Минскую петлю — изгиб реки Мана. Это место расположено всего в 40 километрах от Красноярска. Ирина там сняла видео, на котором видно, что она и Сергей идут по тропе вдоль реки. В ролике Ирина называет Ману одним из мест силы, в которых она «наполняется». Про места силы говорила она и касательно поездки в Кутурчин. Логично предположить, что планировалась прогулка, подобная той, что была на Мане.

Да, по берегам самой Минской петли, то есть речного изгиба, не прогуляешься. Там нет туристических троп, а из‑за сплошных буреломов передвигаться там практически нереально. Но ближе к поселку на обоих берегах реки есть хорошо натоптанные тропы рыбаков, метра два шириной. А чтобы совершить поход вдоль Мины, Усольцевым совсем не пришлось бы далеко до нее добираться: река протекает в нескольких десятках метров от