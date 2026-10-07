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Происшествия Сюжет: Новости СВО 2745

Калужскую область атаковали дроны

В Калужской области сбили четыре беспилотника ВСУ

В Калужской области сбили четыре беспилотника ВСУ

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении за ночь четырех украинских БПЛА в регионе. Об этом он написал в своем канале.

По его словам, дроны сбили над территориями Кировского, Людиновского и Медынского округов. Никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее в Ростовской области силы ПВО уничтожили более 30 беспилотников. В Подмосковье при атаке дронов в ночь с 5 на 6 октября погиб человек, еще шесть пострадали.

На фоне атак временные ограничения вводились в аэропортах Пензы, Тамбова, Самары и других городов. Ситуация находится на контроле оперативных служб.

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Автор:
ГК СК Мост Владислав Шапша Калуга Калужская область Тамбов Самара Ростовская область
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Новости СВО

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