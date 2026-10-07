Херсонская область осталась без электричества

Компания «Херсонэнерго» проинформировала о технологическом нарушении в энергосистеме. Из-за этого Херсонская область осталась без электроснабжения. Отключение носит аварийный характер.

Специалисты прилагают усилия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии. Работы ведутся с целью как можно быстрее вернуть свет максимальному числу потребителей. Энергетики задействовали необходимые силы.

Компания выразила сожаление жителям региона в связи с доставленными неудобствами. В «Херсонэнерго» принесли извинения за аварийное отключение.

Ранее в Херсонской области уже фиксировались проблемы с энергоснабжением. В частности, сообщалось об ударах ВСУ по энергообъектам ДНР, обесточивании районов Донецка и Макеевки, а также об отключениях в Харьковской, Сумской, Житомирской и Винницкой областях Украины.

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