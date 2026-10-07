Храмовые деньги обернулись для экс-настоятеля приговором на 742 года

Dailynews: в Таиланде экс-священнику дали 742 года за присвоение денег

В Таиланде бывшего настоятеля буддийского храма Алонгкота Пулмука приговорили в общей сложности к 742 годам заключения по делу о присвоении средств и отмывании денег.

Однако фактически он проведет в тюрьме не более 50 лет, поскольку это максимальный срок, предусмотренный законом. О решении суда сообщило Dailynews.

Пулмук ранее возглавлял храм Ват Пхра Бат Нам Пху. Вместе с ним по делу проходил Сексан Сапсыбсакун, известный под прозвищем Доктор Би.

Суд признал бывшего настоятеля виновным по 185 эпизодам присвоения вверенного имущества. Изначально за каждый эпизод ему назначили по шесть лет лишения свободы.

Позднее наказание сократили на треть, поскольку показания подсудимого помогли рассмотрению дела. После уменьшения совокупный срок по этим эпизодам составил 740 лет.

Еще два года суд добавил за совместное отмывание денег. Таким образом, общий срок достиг 742 лет.

Второму подсудимому также назначили совокупное наказание на сотни лет. С учетом законодательного ограничения оба должны фактически отбыть по 50 лет заключения.

Кроме того, суд обязал Пулмука и Сапсыбсакуна совместно вернуть храму более 306 млн тайских батов.

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