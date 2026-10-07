Китайский смартфон стал причиной задымления в самолёте

Телефон загорелся в самолёте во время рейса Сургут - Краснодар

Китайский смартфон загорелся в руках пассажира на рейсе Сургут — Краснодар. Об этом сообщает Shot.

Инцидент произошел на борту лайнера за час до посадки. По данным Telegram-канала, у мужчины, сидевшего в проходе, внезапно вспыхнул смартфон (предположительно, модель Xiaomi). Пассажир бросил горящий аппарат на пол и попытался залить его водой, после чего в салоне началось задымление.

Экипаж сработал оперативно: стюардессы сбили пламя с помощью огнетушителей. Командир воздушного судна объявил сигнал бедствия, однако после полной ликвидации огня и задымления отменил его.

Чтобы исключить повторное возгорание литиевой батареи, устройство поместили в специальный изолирующий металлический контейнер и залили водой.

В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. При тушении незначительно повредилось ковровое покрытие пола. Лайнер благополучно продолжил полет и приземлился в Краснодаре.

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