Квадроцикл насмерть раздавил мужчину в Екатеринбурге, а на Колыме медведь разгромил могилу и утащил тело женщины с кладбища: картина дня в регионах России глазами «МК»

Заглянем за МКАД: чем дышит Россия сегодня? Журналисты «Московского комсомольца» в 78 регионах России внимательно следят за всем, что происходит в стране, – от громких происшествий до повседневных проблем и радостей. Эксклюзивный взгляд на самые важные события дня – в нашем обзоре.

Нефтяной танкер загорелся после атаки БЭК в Сочи. Все 23 члена экипажа были спасены, никто из них не пострадал. В регионе на время ограничили доступ к морским набережным и пляжным территориям.

Красноярка случайно встретила Тома Круза в Сеуле. Знакомство с голливудским актёром девушка записала на видео. Том Круз рассказал о своём визите в Сибирь.

В Барнауле из-за шторма без света остались 6 поселков. В результате разгула стихии произошло 12 происшествий различного характера. Пострадавших нет.

Три человека погибли при атаке дрона на маршрутку в Запорожской области. Еще трое пассажиров получили ранения разной степени тяжести.

Новый очаг опасной болезни выявили на Алтае из-за медведей. Инфекцию обнаружили в охотничьих угодьях Солтонского района. На территории введен карантин.

Квадроцикл насмерть раздавил мужчину в ДТП под Екатеринбургом. Причина — водитель не справился с управлением. В момент аварии мужчина был без мотошлема.

Mедведь разгромил могилу и утащил тело женщины с магаданского кладбища. Разорённый погост обнаружили родственники умершей. Хищник неоднократно проникал на кладбище и уносил останки в лес.

В Ижевске школьника обвинили в убийстве дедушки. Подросток напал на пенсионера в его собственной квартире. Обвиняемый нанёс многочисленные удары тупым и острым предметами.

Стая бродячих псов напала на жителей Приморья. СК начал доследственную проверку после публикации видеоролика в Интернете.

В Волгограде ребенок проглотил 18 магнитов. Врачам удалось вытащить инородные тела без полосной операции.