Лантратова: оправданий бесчеловечности киевского режима нет

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что бесчеловечности киевского режима нет и не может быть оправданий. Так она прокомментировала убийство многодетного отца и его дочери в Геническом районе Херсонской области. Своё заявление омбудсмен опубликовала в канале на платформе «Макс».

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна погибли при атаке украинского беспилотника. Трагедия произошла утром в четверг около Рыково в Геническом округе. Дрон атаковал легковой автомобиль.

Лантратова, комментируя эту атаку, подчеркнула, что оправданий таким действиям быть не может. Она назвала происходящее бесчеловечным. Других подробностей она не привела.

Напомним, в Херсонской области уже неоднократно фиксировались атаки украинских дронов на гражданские автомобили. Ранее Сальдо сообщал, что с начала года в Алешкинском округе погибли 68 мирных жителей, более 130 получили ранения.

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