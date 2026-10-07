Мать дважды убила своих новорожденных детей после домашних родов

В Японии мать убила двух своих детей после домашних родов

В японской префектуре Фукуока полиция задержала 29-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве двух новорожденных сыновей. Об этом пишет Tokyo Reporter.

По версии следствия, оба преступления произошли после домашних родов с разницей чуть больше года.

Первого ребенка женщина родила в своем доме в июне 2025 года. Следователи полагают, что вскоре после появления мальчика на свет она задушила его, после чего спрятала тело в шкафу. Позднее останки младенца были обнаружены в оросительном канале местным рабочим.

Второй похожий эпизод, по данным полиции, произошел в июле 2026 года. Женщина вновь родила мальчика дома и, как считает следствие, лишила его жизни вскоре после рождения. Тело ребенка она предположительно завернула в одежду и спрятала в шкафу.

На допросе подозреваемая в основном признала обстоятельства первого случая, а также убийство второго ребенка. При этом женщина заявила, что из-за плохого самочувствия после родов не помнит некоторых последующих событий. Ей предъявлены обвинения в убийстве и сокрытии тел умерших.

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