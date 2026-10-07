Мать утонувшего в ванне санатория ребенка отказалась искать виноватых

Мать девятилетнего мальчика, который утонул во время оздоровительной процедуры в Адыгее, заявила, что не считает виновным мужчину, присматривавшего за ее сыном. Об этом пишет РЕН ТВ.

У ребенка были эпилепсия и задержка в развитии. Два года назад женщина отдала его в верующую семью, где за детьми ухаживал мужчина по имени Андрей. Вместе с ее сыном там воспитывались еще шестеро детей и ребенок с похожими проблемами.

По словам женщины, 29 сентября Андрей оставил мальчика одного в ванной на несколько минут. Она рассказала, что вода успокаивала ребенка. Когда мужчина вернулся, мальчик уже не дышал.

Мать утверждает, что Андрей помог ее сыну встать на ноги, поэтому не винит его в случившемся. Женщина также рассказала, что переводила семье деньги на продукты и другие нужды ребенка, а на выходные забирала сына к себе.