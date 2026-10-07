Медведица напала на рыбака в российском регионе

Краевой минздрав Приморья сообщил, что в конце сентября в Чугуевском округе на 65-летнего рыбака напала медведица, но мужчина выжил и сам добрался до дома.

По данным ведомства, 27 сентября житель округа отправился на рыбалку со щенком, который заставил его обернуться на шум, и в этот момент на него в воде бросилась медведица, сбившая его с ног и покусавшая. Потеряв сознание, мужчина пришёл в себя уже после того, как зверь отступил, и с рваными ранами на лице, левой руке и бедре самостоятельно добрался до дома, где фельдшер обработала раны и вызвала скорую, доставившую его в Арсеньевскую городскую больницу с повреждениями века и левого глаза.

Сегодня состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, и он находится под наблюдением специалистов.

Ранее сообщалось, что медведь забрел в ботанический сад на Сахалине.