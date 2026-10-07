Мигрантка организовала притон в квартире в российском городе

В Петербурге полицейские пресекли деятельность борделя в одной из квартир

Сотрудники полиции пресекли деятельность борделя, который был оборудован в одной из квартир на Дачном проспекте в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в организации занятия проституцией задержана 41-летняя гражданка одного из среднеазиатских государств. По данным ведомства, она систематически предоставляла помещение для оказания интимных услуг.

В этой же квартире были задержаны еще две женщины в возрасте 36 и 33 лет. В отношении них составлены административные протоколы по статье «Занятие проституцией», в отношении одной из задержанных — также по статье «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ». После опроса все три женщины были отпущены.

В ходе обыска изъяты пять мобильных телефонов и денежные средства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

«Российские релоканты спровоцировали резкий рост цен на аренду жилья в азиатской стране»

«Турецкие отели массово отказывают в размещении одиноким мужчинам по одной причине»