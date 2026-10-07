Мирный житель Горловки ранен из-за удара ВСУ

ВСУ нанесли удар по Никитовскому району Горловки, сообщает в среду мэр города Иван Приходько в своем канале.

В его сообщении уточняется, что в результате атаки беспилотника ВСУ в Никитовском районе Горловки ранения получил мирный житель. Данные о его состоянии не приводятся.

Помимо этого, в результате атаки в Никитовском районе повреждения получили два дома и гражданское автотранспортное средство.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке ВСУ погиб ребенок, ранены четыре человека.

Читайте также:

Беспилотная опасность: как действовать в экстренной ситуации и где укрыться