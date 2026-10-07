Мирный житель Горловки ранен из-за удара ВСУ

ВСУ нанесли удар по Никитовскому району Горловки, сообщает в среду мэр города Иван Приходько в своем канале.
В его сообщении уточняется, что в результате атаки беспилотника ВСУ в Никитовском районе Горловки ранения получил мирный житель. Данные о его состоянии не приводятся.
Помимо этого, в результате атаки в Никитовском районе повреждения получили два дома и гражданское автотранспортное средство.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке ВСУ погиб ребенок, ранены четыре человека.
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