Мирный житель ранен в Херсонской области после атаки ВСУ

В Херсонской области из-за атаки ВСУ пострадал мирный житель, сообщил в среду и.о. главы Новокаховского округа Владимир Оганесов в своем канале.

В его сообщении уточняется, что в результате атаки украинского беспилотника повреждены три частных дома в Таврийске, также пострадал мирный житель.

Состояние раненого уточняется.

Также власти региона напомнили о мерах безопасности, в частности, о запрете подходить к обломкам беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мужчина.

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