Многодетный отец и дочь погибли из-за удара ВСУ

В Херсонской области из-за атаки ВСУ погиб отец 13 детей и его дочь

В Херсонской области из-за удара ВСУ погиб отец 13 детей и его 15-летняя дочь, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в среду.

- Изверги убили отца большой семьи и его юную дочь. Ударили по обычной легковой машине в 120 километрах от линии боевого соприкосновения. Это гнусное военное преступление, преступление против самой человечности, - говорится в сообщении.

Стало известно, что украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль возле Рыково в Геническом округе. Машина была полностью уничтожена, отметил Сальдо.

В результате варварской атаки погиб Александр Колотун и его 15-летняя дочь. Вместе со своей супругой Александр воспитывал 13 детей, Татьяна ждет 14-го ребенка, рассказал глава региона.

Эту семью, уточнил Сальдо, хорошо знают в Херсонской области – они открыли пекарню и снабжали хлебом жителей сел, а в июне Татьяна была удостоена ордена "Мать-героиня".

Ранее сообщалось, что мирный житель Горловки ранен из-за удара ВСУ.

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