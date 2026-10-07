Мощный пожар уничтожил крупнейший буддийский храм в российском регионе

Мощный пожар уничтожил крупнейший буддийский храм в Тыве

Крупнейший буддийский храм Тывы "Устуу-Хурээ" практически полностью уничтожен пожаром. Возгорание произошло в населенном пункте Ортаа-Алак, примерно в пяти километрах от Чадана, сообщает телеграм-канал "База".

Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. По данным канала, никто не пострадал.

"Устуу-Хурээ" считается одним из самых известных буддийских храмовых комплексов Тывы. Его построили в 1905–1907 годах по проекту тибетского ламы Кунтана Римпоче.

Храм считается уникальным памятником тибетской архитектуры.

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