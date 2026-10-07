Москвич по указке аферистов украл миллионы у трёх россиян

В Архангельске задержали москвича, укравшего у трёх граждан около 5 млн рублей

В Архангельске задержан москвич, похитивший у трёх граждан около 5 млн рублей по указке аферистов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Архангельской области.

Сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Москвы, подозреваемого в серии дистанционных краж.

По версии следствия, мужчина действовал по указке телефонных мошенников и похитил у трёх жителей региона в общей сложности около 5 миллионов рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Устанавливается его возможная причастность к другим аналогичным эпизодам на территории России.

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