Москвич по указке аферистов украл миллионы у трёх россиян

В Архангельске задержан москвич, похитивший у трёх граждан около 5 млн рублей по указке аферистов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Архангельской области.
Сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Москвы, подозреваемого в серии дистанционных краж.
По версии следствия, мужчина действовал по указке телефонных мошенников и похитил у трёх жителей региона в общей сложности около 5 миллионов рублей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Устанавливается его возможная причастность к другим аналогичным эпизодам на территории России.
Читайте также:
«Укус бродячего кота в Турции привел к плачевным последствиям для ребенка»