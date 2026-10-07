Мужчина бросился на защиту семьи от медведя, пробравшегося в дом к жене и детям

Житель США пострадал, защищая семью от медведя, проникшего в дом к жене и детям

В американском штате Айдахо мужчина получил серьезные травмы, защищая семью от черного медведя, который проник в их дом. Животное заметила 14-летняя дочь хозяев. Медведь пытался забраться внутрь через окно, а затем нашел другой путь и вошел через заднюю дверь. Об этом пишет East Idaho Nеws.

Отец семейства оказался между хищником и своими близкими и попытался остановить его. Схватка переместилась на задний двор, куда вслед за мужчиной выбежала его жена. В борьбу с медведем также вступила домашняя собака семьи — помесь питбуля и боксера. В конце концов людям удалось укрыться в доме и вызвать спасателей.

Мужчина получил глубокую рану руки, а также серьезные повреждения головы и туловища. Его экстренно доставили вeртолетом в больницу, где потребовалось хирургическое вмешательство. Пострадала и его супруга, медицинская помощь понадобилась также собаке.

Как выяснилось, до нападения несколько черных медведей уже неоднократно появлялись возле дома и искали там пищу. После происшествия животных начали разыскивать специалисты. Взрослую медведицу убили, а двух молодых особей поймали и усыпили. Власти региона связывают участившиеся выходы хищников к жилью с нехваткой естественного корма из-за засушливых условий.

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