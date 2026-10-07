Мужчина едва не умер после укуса гадюки в Подмосковье

Мужчина едва не умер после укуса гадюки в Сергиевом Посаде

Житель Сергиева Посада едва не погиб после укуса гадюки в лесу Подмосковья. Мужчину госпитализировали с сильным отеком ноги, ознобом и потерей сознания. Об этом сообщает SHOT.

Змея укусила его за ногу во время прогулки по лесу. Сначала мужчина почувствовал резкую боль и слабость, а вскоре место укуса сильно распухло. Пострадавшего бросало то в холод, то в жар, поэтому он позвонил родственникам, которые вызвали скорую.

По дороге в больницу мужчина несколько раз терял сознание. Врачи реанимации и отделения интенсивной терапии смогли стабилизировать его состояние. Пациенту ввели сыворотку-противоядие, назначили лечение, а на пострадавшую ногу наложили гипс, чтобы препятствовать распространению яда.

В больнице мужчина провел неделю, после чего его выписали и продолжили лечение амбулаторно.

В это время у ядовитых змей начался второй период активности перед зимовкой. Рептилии ищут места для укрытия и могут заползать, в частности, к фундаментам зданий.

Ранее девочка погибла после укуса змеи в Индии из-за того, что у скорой лопнуло колесо.