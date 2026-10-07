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Происшествия 1873

Мужчина попытался продать ядерный «Уран-238» в соседней с Россией стране

Житель Грузии попытался продать ядерный «Уран-238» иностранцу

Житель Грузии попытался продать ядерный «Уран-238» иностранцу
фото создано гигачат, николай ткаченко

В Грузии Служба государственной безопасности пресекла попытку продажи радиоактивного вещества.

По данным агентства Interpressnews, в результате совместной операции контрразведывательного и оперативного отделов СГБ был задержан гражданин страны, который намеревался продать иностранцу ядерный материал «Уран-238» за 700 тысяч долларов (около 60 миллионов рублей).

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за незаконное обращение с радиоактивным веществом.

Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

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