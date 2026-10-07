Мужчина попытался пронести в трусах десяток живых птиц через таможню

Мужчина попытался провезти через аэропорт Майами десять живых птиц, спрятав их в нижнем белье. Уроженец Кубы прилетел в США и попал на дополнительный досмотр после того, как таможенники заметили странную выпуклость в районе паха, пишет People.

Мужчина прилетел из Кубы 4 октября. Во время заполнения таможенной декларации он указал, что не везет с собой животных или диких птиц. На вопросы сотрудников о поездке он ответил, что навещал семью.

Однако во время досмотра выяснилось, что в его нижнем белье были пришиты специальные черные карманы. В них находились шесть прозрачных пластиковых трубок, обмотанных скотчем. В каждой были живые птицы.

Всего у мужчины обнаружили десять птиц — восемь желтолицых луговых щеглов и двух синих дубоносов. Для их законного ввоза требовались специальные документы, которых у пассажира не было.

Мужчина заявил, что птицы предназначались для личного пользования, после чего воспользовался правом не отвечать на вопросы. Его обвинили в контрабанде. Суд освободил его под личное поручительство в размере 25 тысяч долларов. Следующее заседание назначено на 26 октября.

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