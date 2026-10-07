Мужчина с женщиной погибли при атаке ВСУ в ДНР

В ДНР из-за атаки ВСУ погибли мужчина и женщина

В среду в ДНР в результате украинской атаки погибли два человека, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

В его сообщении уточняется, что украинский беспилотник атаковал частный дом в селе Спартак, в результате удара сам дом оказался разрушен.

Из-за атаки погибли двое – мужчина 1967 года рождения и женщина 1970 года рождения, отметил мэр города.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области из-за атаки ВСУ погиб отец 13 детей и его дочь.

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