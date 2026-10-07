Мужчина сдался полиции после убийства пенсионера и предстал перед судом

В Сингапуре 32-летнему Габриэлю Фун Ши Чену предъявили обвинение в убийстве 73-летнего Тхам Нам По. Суд удовлетворил просьбу прокуратуры о трехнедельном содержании обвиняемого под стражей для оценки его психического состояния. О заседании 7 октября сообщил телеканал CNA.

Согласно обвинению, пенсионер погиб около 18:00 5 октября на открытом первом этаже жилого дома в районе Телок-Бланга. Подробности предполагаемого способа убийства на этой стадии разбирательства не раскрыли.

Полиция сообщала, что получила вызовы из этого района и прибыла примерно через 10 минут. На месте сотрудники обнаружили неподвижного 73-летнего мужчину и еще одного пострадавшего, которому 53 года. Обоих доставили в больницу, где старший умер.

Позднее Фун сам позвонил в полицию, чтобы сдаться. Его задержали неподалеку. По предварительным данным правоохранителей, он действовал один.

На заседании обвиняемый участвовал по видеосвязи из места содержания под стражей. Прокуратура попросила провести обследование, чтобы установить, могло ли психическое расстройство существенно повлиять на его ответственность за предполагаемые действия. Суд согласился; наличие такого расстройства пока не установлено.

Расследование продолжается. В случае признания виновным в убийстве Фуну может грозить смертная казнь.

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