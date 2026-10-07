Фейковая вакансия привела двух женщин в подвал, где их связали и ранили ножом

В Вашингтоне 21-летнюю Сьерру Чарити Ли приговорили к 8,5 года федеральной тюрьмы за похищение и вооруженное ограбление двух женщин. По данным прокуратуры, целью нападения на одну из потерпевших было заставить ее отказаться от показаний по делу об изнасиловании, фигурантом которого являлся бойфренд осужденной.

Ли предложила женщине работу няней за 100 долларов. Вечером 20 октября 2025 года та приехала по указанному адресу вместе со знакомой. В подвале дома на нее напала сообщница Ли Робинн Даниэль Байнум и несколько раз ударила ножом в спину. Вторая женщина получила травмы, когда попыталась вмешаться.

После нападения Ли помогла связать обеих потерпевших и забрала их телефоны, ключи от автомобиля и другие вещи. Затем она стала расспрашивать раненую женщину о деле против Кэйвона Эдвардса, который в тот момент находился под стражей в другом округе.

Подготовку преступления следователи восстановили по контролируемым телефонным разговорам Эдвардса из места заключения. Согласно судебным документам, он руководил похищением, рассчитывая помешать свидетельнице выступить в суде.

Связанных женщин посадили в автомобиль и повезли из Вашингтона. Им угрожали, что оставят их в Пенсильвании. По дороге машина получила повреждение, после чего похитительницы бросили ее. Потерпевшие сумели освободиться и обратиться за помощью.

Ли признала вину 30 апреля 2026 года. Суд назначил ей 102 месяца заключения и еще пять лет надзора после освобождения.

Байнум и Эдвардс также признали вину. Оглашение наказания Байнум назначено на 21 января 2027 года.

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