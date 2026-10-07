Мужу предъявлено обвинение в убийстве врача королевы Камиллы

Британцу Марку Кейну предъявлено обвинение в убийстве жены врача Ханны Кейн. По сообщениям, именно она лечила королеву Камиллу в Сандрингеме. Тело женщины было обнаружено в доме супругов в Дерсингеме (Великобритания). Медик скончалась от серьёзных травм. Кейн заключён под стражу и предстанет перед магистратским судом Нориджа.

Мужу «очаровательной медицинской работницы», которая устраивала детский праздник в своём фермерском доме недалеко от поместья Сандрингем, предъявлено обвинение в её убийстве. Марк Кейн был арестован после того, как тело Ханны Кейн было обнаружено в доме стоимостью 800 тысяч фунтов стерлингов в Ферн-Хилле. Парамедики, прибывшие к ней домой, обнаружили, что она умирает от серьёзных травм, и затем скорая помощь вызвала полицию на место происшествия, где женщина была констатирована мёртвой.

Было проведено вскрытие, но причина её смерти до сих пор не была установлена. Марку Кейну из Ферн-Хилл, Дерсингем, было предъявлено обвинение в убийстве Ханны, и он был заключён под стражу, чтобы предстать перед магистратским судом Нориджа.

Мать двоих мальчиков была также известна как доктор Ханна Терри в своей врачебной практике. По некоторым данные, она лечила королеву Камиллу, когда та находилась в Сандрингеме, а королевская семья была проинформирована о её смерти.

Администратор Джули-Энн Рейнер рассказала: «Я имела удовольствие работать с ней в течение нескольких лет. Она была замечательным врачом и удивительным человеком, по-настоящему замечательной, по-настоящему добросердечной, она действительно заботилась о своей семье. То, что произошло, невероятно печально, все в шоке. Я не могу перестать думать о её мальчиках и о том, что они, должно быть, переживают».

Клиника Терри была закрыта, и они опубликовали сообщение: «С сожалением сообщаем пациентам, что медицинский центр Гримстон, включая амбулаторию, временно закрыт в связи с чрезвычайно сложными обстоятельствами, влияющими на нашу команду врачей. Мы приносим извинения за временные неудобства и ценим ваше терпение и понимание в это очень трудное для наших коллег время».

Доктор Терри, квалифицированный врач с 15-летним стажем, также владела бизнесом, где она проводила косметические процедуры. Терапевт Паллави Девулапалли рассказала: «Доктор Ханна недолго работала со мной в моей прежней практике — умная, по-настоящему приятная, очаровательная коллега. Я искренне пытаюсь понять, что произошло».

Соседи рассказали о своём потрясении в связи со смертью Ханны Кейн: «Она была просто прекрасным человеком с тремя замечательными маленькими детьми. Очевидно, что-то пошло не так. У меня просто нет слов, как и у всех нас».

Сосед, который живёт по соседству, сказал: «Я ничего не знал, пока не приехала полиция. Я очень редко их видел, дети были чудесные, два мальчика и девочка помладше. Они обычно забрасывали свой футбольный мяч в мой сад, а я бросал его им обратно, или они приходили и спрашивали меня, можно ли им зайти и поискать его».