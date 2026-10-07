На Кубани разыскивают ушедшего из дома мальчика

В Краснодаре правоохранительные органы ведут поиски пропавшего восьмилетнего мальчика. Как сообщает ГУ МВД России по региону, информация о местонахождении ребенка отсутствует несколько часов.

Инцидент произошел 7 октября в 18:40. Михаил Евгеньевич Смирнов ушел из дома на улице Белорусской и не вернулся.

Рост пропавшего составляет 140 сантиметров, телосложение плотное, волосы светлые и короткие. На момент исчезновения он был одет в темно-синюю куртку и штаны.

Полиция просит граждан, обладающих информацией о местонахождении несовершеннолетнего мальчика, сообщить об этом по телефону +7 (989) 210-00-44.

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