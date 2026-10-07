Обливший перцовкой водителя трамвая российский подросток объяснился

Напавший на водителя трамвая в Екатеринбурге 14-летний подросток извинился за свой поступок. Об этом сообщает Следственный комитет России по свердловской области.

Конфликт произошел 5 октября. По словам школьника, он катался на сцепке трамвая, водитель сделала ему замечание, после чего подростку это не понравилось, и он брызнул женщине в лицо газовым баллончиком.

В результате водитель трамвая получила ожоги и была госпитализирована. На следующий день, 6 октября, нападавшего задержали.

Школьнику уже предъявлено обвинение. В настоящее время парень находится у следователей, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

В региональном СКР добавили, что по уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий.

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