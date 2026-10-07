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Происшествия 1022

Охотник за бензином залез в чужой гараж ради 50 литров топлива

Житель Свердловской области избежал судимости за кражу бензина из гаража

Житель Свердловской области избежал судимости за кражу бензина из гаража

Житель города Ивдель Свердловской области решил не стоять в очередях на заправках во время регионального дефицита топлива, а украсть его из чужого гаража. Мужчина проник в помещение на улице Школьной, чтобы вынести 50 литров бензина марки АИ-92. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Чтобы удобнее было вынести добычу, он начал переливать топливо в канистру, но довести задуманное до конца не успел — в гараж вернулся владелец.

На вора-неудачника завели уголовное дело по статье о покушении на кражу.

Однако в ходе судебного разбирательства сторонам удалось достичь примирения. Подсудимый попросил прощения у хозяина гаража и полностью возместил материальный вред.

6 октября 2026 года Ивдельский городской суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении мужчины в связи с примирением сторон на основании статьи 76 УК РФ.

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