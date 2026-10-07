Охотник за бензином залез в чужой гараж ради 50 литров топлива

Житель города Ивдель Свердловской области решил не стоять в очередях на заправках во время регионального дефицита топлива, а украсть его из чужого гаража. Мужчина проник в помещение на улице Школьной, чтобы вынести 50 литров бензина марки АИ-92. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Чтобы удобнее было вынести добычу, он начал переливать топливо в канистру, но довести задуманное до конца не успел — в гараж вернулся владелец.

На вора-неудачника завели уголовное дело по статье о покушении на кражу.

Однако в ходе судебного разбирательства сторонам удалось достичь примирения. Подсудимый попросил прощения у хозяина гаража и полностью возместил материальный вред.

6 октября 2026 года Ивдельский городской суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении мужчины в связи с примирением сторон на основании статьи 76 УК РФ.

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