Отца обвинили в убийстве трехмесячного сына после пяти дней реанимации

Внутренние травмы младенца привели к расследованию против его отца в Австралии

В австралийском Ипсвиче 28-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве трехмесячного сына. Младенец умер в больнице после нескольких дней лечения тяжелых внутренних повреждений. Полиция рассматривает случившееся как предполагаемое домашнее насилие в отношении ребенка.

Мальчика доставили в больницу Ипсвича 1 октября. Медики уведомили правоохранителей из-за характера обнаруженных травм. Позднее ребенка перевели в детскую больницу Квинсленда в Брисбене, где он находился в реанимации. Спасти его не удалось: младенец умер днем 6 октября, пишет ABC News.

Вечером того же дня сотрудники подразделения по защите детей задержали отца по адресу в Ипсвиче. В расследовании также участвуют специалисты подразделения, которое занимается обстоятельствами тяжелых травм у детей.

Инспектор полиции Мик Манаго сообщил, что у ребенка были обширные внутренние повреждения. Следователи восстанавливают события, предшествовавшие госпитализации. Подробности предполагаемого нападения и механизм получения травм публично не раскрыты.

По сообщениям австралийских СМИ, обвиняемого зовут Униб Улла. Его дело рассматривалось в магистратском суде Брисбена 7 октября, дальнейшее заседание назначено на 26 октября. На этой стадии суд не мог рассмотреть освобождение под залог по обвинению в убийстве.

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