Отец-педофил привёл собственную дочь на встречу с подростком

RD: в Италии мужчине дали 15 лет за секс-преступления против детей

Суд в итальянской Равенне приговорил 48-летнего жителя Фузиньяно к 15 годам и 2 месяцам заключения по делу о вовлечении несовершеннолетних в сексуальные действия и хранении материалов с сексуальной эксплуатацией детей.

Дело связано с тремя несовершеннолетними и событиями 2017–2020 годов. Некоторым потерпевшим на тот момент было по 13 лет, пишет RavennaeDintorni.

Согласно материалам процесса, мужчина использовал вымышленные имена в социальных сетях и мессенджерах, знакомился с подростками и переводил общение в личную переписку. После этого он добивался получения интимных фотографий и видео.

В одном из эпизодов подсудимый организовал встречу с несовершеннолетней в Тоскане и приехал туда вместе со своей дочерью, которая также была ребенком. По версии обвинения, ее присутствие должно было помочь мужчине вызвать доверие у потерпевшей.

Расследование началось после задержания мужчины в 2020 году по другому делу, связанному с сексуальным насилием в отношении соседки. Последующая проверка электронных устройств вывела следователей на эпизоды с подростками. На носителях обнаружили около 65 гигабайт запрещенных изображений и видео.

Прокурор просил назначить обвиняемому 14 лет заключения, тогда как защита добивалась оправдания. Суд назначил более строгое наказание и приговорил мужчину к 15 годам и 2 месяцам лишения свободы. Кроме того, ему назначили штраф в размере 58 тыс. евро и обязали предварительно выплатить 10 тыс. евро одной из потерпевших сторон. Окончательную сумму компенсации определят отдельно.

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