Отец убил сына на семейном празднике и пытался расправиться с внуками

Верховный суд Южной Кореи оставил в силе пожизненный приговор 63-летнему мужчине, который застрелил собственного сына на праздновании дня рождения. О завершении рассмотрения дела сообщило агентство Yonhap.

Нападение произошло в июле 2025 года в Инчхоне, к западу от Сеула. Семья собралась дома у 33-летнего потерпевшего. Его отец применил самодельное огнестрельное оружие и убил сына. Суд также признал его виновным в покушении на убийство ещё четырёх человек, среди которых были невестка и двое внуков.

Как установили суды, мужчина начал планировать преступление в августе 2024 года, после того как бывшая жена и сын перестали оказывать ему финансовую помощь. Помимо убийства и покушений, приговор охватывает нарушение законодательства об оружии.

Верховный суд подтвердил решения нижестоящих инстанций в прошлом месяце. Таким образом, свежий инфоповод — опубликованное сегодня сообщение об окончательном судебном решении, а не новое нападение.

Дополнительно суд назначил 20 лет электронного наблюдения на случай, если осуждённый когда-либо выйдет на свободу. Имя мужчины в сообщении агентства не раскрывается.

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