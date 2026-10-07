«Отец успел позвать на помощь»: мужчина забил до смерти пожилых родителей гантелью и забаррикадировался в комнате от полиции

В Испании мужчина убил пожилых родителей гантелью и забаррикадировался в комнате

В Мадриде 36-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве пожилых родителей в их общей квартире. Об этом сообщает El País.

По предварительным данным, подозреваемый нанес матери и отцу смертельные удары гантелью. Обоим погибшим было около 75 лет.

Известно, что трагедия произошла около четырех часов утра 5 октября в районе Латина. Отец подозреваемого успел позвонить в полицию и попросить о помощи, заявив, что ему угрожает опасность. Одновременно в экстренные службы начали обращаться соседи, услышавшие из квартиры крики и звуки ударов.

Прибывшим полицейским мужчина отказался открывать дверь, поэтому ее пришлось выбивать тараном. В квартире правоохранители обнаружили тела супругов, а их сына нашли забаррикадировавшимся в одной из комнат. Для его задержания сотрудники применили электрошокер.

В руках подозреваемого находилась испачканная кровью гантель, которую следствие считает вероятным орудием преступления. Полиция устанавливает обстоятельства двойного убийства и изучает информацию о психическом состоянии задержанного.

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