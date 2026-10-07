Пассажиры скрутили мужчину после нападения с ножом в трамвае

В Мельбурне 37-летний Джахангир Шарифабади предстал перед судом по делу о нападении на пассажирку трамвая. Как сообщает ABC News, ходатайствовать об освобождении под залог он не стал и останется под стражей до следующего заседания позднее в октябре.

По версии обвинения, 6 октября мужчина набросился с ножом на 51-летнюю женщину в движущемся трамвае первого маршрута. Потерпевшая ехала со своей собакой. Пассажиры закричали, водитель остановил вагон на Истерн-роуд, неподалеку от Кингсвей.

Один из очевидцев рассказал ABC, что два пассажира удерживали нападавшего до прибытия полиции. Женщину с ранением шеи доставили в больницу. Ее состояние оценили как серьезное, но угрозы жизни, по сведениям издания, не было.

Шарифабади предъявлены обвинения, в том числе в нападении с оружием, умышленном причинении травмы, преследовании и нарушении условий освобождения под залог. На момент предполагаемого нападения он уже находился на свободе под залогом по другому делу.

Адвокат сообщил суду, что его подзащитный страдает шизофренией, и попросил организовать медицинский осмотр. Причинную связь между заболеванием и нападением суд пока не установил.

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