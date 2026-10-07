Племянник убил дядю-ювелира, спрятал тело и признался в этом таксисту

Верховный суд австралийского штата Виктория приговорил 45-летнего Джетро Кертиса к 24 годам заключения за убийство своего дяди, ювелира Стивена Кертиса. Как сообщает ABC News, без права на условно-досрочное освобождение он должен провести 17 лет.

Нападение произошло 18 января в доме потерпевшего в городе Маффра. По материалам суда, племянник избил и задушил 63-летнего мужчину, который страдал болезнью Паркинсона и испытывал трудности при ходьбе. Затем он накрыл тело занавеской для душа.

На следующее утро Джетро вошел в банковский аккаунт дяди и перевел себе 5500 австралийских долларов. После этого он уехал на машине потерпевшего, оставил ее на подземной парковке и продолжил путь поездом и такси.

Водителю такси он сообщил, что убил человека и отправится в тюрьму. Родственникам также поступили признания.

Полиция задержала его через два дня.

В суде огласили сообщения, в которых Кертис еще до нападения говорил о желании убить дядю. Он утверждал, что подозревал родственника в сексуальном насилии, однако судья Рита Инчерти отдельно отметила: эти обвинения не доказаны.

Суд также не согласился с характеристикой убийства как самосуда, которую предлагало обвинение.

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