По делу о рехабе для подростков, где избивали детей, задержана супружеская пара

Супружеская пара задержана по делу о «рехабе для подростков» - реабилитационном центре Анны Хоботовой в Истринском городском округе Подмосковья, где издевались над детьми, страдающими алкогольной и другим видами зависимостей. Им предъявлено обвинение по нескольким статьям УК.

Напомним, криминальный скандал разгорелся в ноябре прошлого года, когда из центра для лечения подростков от алкоголизма и наркомании был госпитализирован в реанимацию и тяжелом состоянии один из подопечных. Врачи обнаружили у парня следы насилия и сообщили в правоохранительные органы. В центре, размещенном в частном доме, были обнаружены несколько детей 14-18 лет, которые содержались там в спартанских условиях. Подростки утверждали, что их удерживали насильно, одна девушка рассказала о сексуальных отношениях с наставником. Были задержаны несколько сотрудников центра, в том числе директор центра Анна Хоботова.

Как стало известно «МК», на днях обвинение было предъявлено еще двоим сотрудникам центра — мужу и жене. Супруг уволился из рехаба примерно за месяц до описываемых событий, однако, по версии следствия, он принимал участие в издевательствах. В частности, мужчину (его зовут Алишер) обвиняют в том, что он не выпускал подопечных из дома. Также ему инкриминируют истязание несовершеннолетних. 11-летний пациент в свое время рассказывал журналистам, что именно от Алишера ему попадало больше, чем от других, причем избивали его буквально до крови. Другие пациенты рехаба, что Алишер организовал в подвале центра нечто вроде боксерской студии и устраивал там спарринги с детьми, после которых у тех оставались синяки и ушибы. Правда, одновременно они оговаривались, что им нравилось подобное времяпрепровождение. Сам наставник утверждает, что посещение бойцовской секции было скорее поощрением, и ходить в подвал разрешали лишь тем подросткам, кто не нарушал режим центра.

Интересно, что сам Алишер числился генеральным директором некоего ООО, специализация которого — область психического здоровья и дополнительное образование детей. Ему, как и его жене, помимо истязания следователи ГСУ СКР по Московской области инкриминируют незаконное лишение свободы и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Супруга Алишера работала в центре детским психологом.

Что касается остальных работников рехаба, включая Хоботову, то они по-прежнему ожидают передачи дела в суд. Кстати, один из обвиняемых, которого подозревали в сексуальном насилии над девочкой из центра, скончался от астмы.