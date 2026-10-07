Подкупили конкуренты: выяснились детали краж надгробных плит из мастерской

Выяснились подробности дела о краже надгробных памятников из гранитной мастерской в Пушкинском городском округе Подмосковья. Злодеями оказались двое сотрудников, которых подговорили конкуренты.

Как стало известно "МК", с заявлением в полицию обратился руководитель мастерской, существующей на рынке вот уже 30 лет. Бизнесмен не мог понять, почему компания вдруг начала работать в минус. После инвентаризации он обнаружил нехватку гранита.

Полицейские быстро установили, в чем дело. Оказывается, сотрудники мастерской, граждане Узбекистана, вступили в сговор с конкурирующей компанией. Почти каждый вечер, когда руководитель уходил домой, они вывозили по 2-3 машины, груженные надгробиями весом по 200 кг каждое. Перед этим они выпиливали мемориалы из гранита по размерам, которые просили конкуренты. Это продолжалось как минимум месяц.

Примечательно, что на территории мастерской установлены камеры, фиксировавшие преступление - но это воришек почему-то не смущало. Общий ущерб составил 1,5 млн руб.

По делу задержаны два работника, как сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, Пушкинским городским судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.