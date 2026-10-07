Подростка задержали по подозрению в изнасиловании 5-летнего ребенка

В пакистанском округе Баттаграм полиция задержала 16-летнего подростка, подозреваемого в сексуальном насилии над пятилетним мальчиком. Расследование началось после обращения родственников ребенка в полицию. Об этом пишет портал Dawn-ePaper.

По их словам, мальчик вернулся вечером из расположенной неподалеку религиозной школы, после чего его самочувствие резко ухудшилось. Ребенок рассказал семье, что подросток увел его в безлюдное место и совершил в отношении него насильственные дeйствия сексуального характера.

Глава окружной полиции Камар Хаят подтвердил задержание подозреваемого. Правоохранительные органы начали расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Случай вызвал обеспокоенность местных жителей и правозащитников. Они призвали власти добиваться строгого наказания виновных в преступлениях против детей, а также усилить профилактику и информирование oбщества о защите несовершеннолетних.

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