Подросток получил удар ножом в спину из-за одежды

Выяснились обстоятельства нападения на подростка на северо-востоке Москвы. Группа парней хотела просто поговорить с оппонентами, но попала в засаду и была избита.

Как уже сообщал «МК», возмутительный инцидент произошел во вторник вечером на Анадырском проезде. Шесть молодых людей пришли на встречу со сверстниками для выяснения отношений на так называемую стрелку. Однако цивилизованный разговор так и не состоялся. Вместо ожидаемой беседы, на подростков набросилась группа примерно из 10 человек. Примечательно, что причиной конфликта стала дорогая одежда одного из подростков. Изначально конфликт завязался только между двумя парнями, а остальные участники драки ранее знакомы не были. В ходе нападения злоумышленники начали избивать ребят кулаками, сбивая их с ног, а затем продолжили бить поверженных соперников уже ногами. Один из парней, 16 лет от роду, попытался сбежать, однако получил ножевое ранение в спину. Кроме того, у него оказался серьезно поврежден глаз. Крики и звуки драки услышали жильцы дома. Они выбежали на улицу, чтобы разнять подростков, после чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

Кстати, пострадавшие ребята - студенты, причем нельзя сказать, что они выглядят уж очень неформально. Молодые люди придерживаются моды 80-х, но стараются не выделяться.

Родители пострадавших уже обратились с заявлением в полицию.