Подросток пострадал при атаке ВСУ на регион РФ

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал подросток

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область, сообщает оперштаб региона в своем канале вечером среды. В результате атак пострадал подросток.

Стало известно, что 14-летний подросток пострадал при детонации БПЛА в поселке Разумное Белгородского округа, у пострадавшего диагностировали акубаротравму и доставили в детскую областную больницу.

Несовершеннолетнему оказали медицинскую помощь, лечение пациент продолжит амбулаторно.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области из-за атаки ВСУ ранен мужчина.

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