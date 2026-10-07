Полицейского заподозрили в сексуальном насилии над школьницей при ее задержании на фоне протестов во Франции

Во французском Меце началось расследование после появления в соцсетях видео с задержанием несовершеннолетней девушки. На кадрах полицейский в штатском предположительно касается ее волос и груди, пока она находится на земле. Об этом пишет газета Sud Ouest.

Прокуратура Меца передала дело Генеральной инспекции национальной полиции (IGPN). Следствию предстоит установить обстоятельства задержания и выяснить, могут ли дeйствия сотрудника квалифицироваться как сексуальное посягательство в отношении несовершеннолетней младше 15 лет.

К расследованию также подключено Управление по борьбе с киберпреступностью. Специалисты должны проверить подлинность распространившейся видеозаписи и провести ее технический анализ.

Инцидент произошел на фоне протестов французских школьников. С начала протестного движeния IGPN открыла еще десять расследований, а с 28 сентября власти сообщили о 6 059 задержаниях и 715 пострадавших полицейских и жандармах.

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