Полиция арестовала пьяную пенсионерку за дрифт перед судом

Местная полиция американского штата Индиана сообщила об аресте шестидесяти восьмилетней пенсионерки, которая, находясь в нетрезвом виде, устроила дрифт на газоне перед зданием суда. Инцидент произошел в понедельник.

На опубликованной записи с камер наблюдения видно, как легковой автомобиль выезжает на лужайку перед судом и начинает двигаться по очень узкому кругу, при этом постепенно набирая скорость. В своем заявлении полиция с иронией напомнила: если вы за ужином выпили слишком много «Маргариты», не стоит садиться за руль и тем более крутить «пончики» на лужайке перед зданием суда.

В офисе шерифа округа Дженнингс уточнили, что пожилая женщина была задержана за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также за ряд других правонарушений.

Ранее Минюст США сообщил об аресте соучастника теракта в канадской школе.