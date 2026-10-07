Полиция заподозрила знакомого погибшей в её убийстве и повторно арестовала его

Полиция японской префектуры Миэ 7 октября повторно арестовала 37-летнего Такахиро Имакиту по подозрению в убийстве женщины, чьё тело обнаружили вместе с останками её дочери. Ранее мужчине уже предъявили обвинение в сокрытии обоих тел. О новом аресте сообщили агентство Kyodo.
Погибшие — 44-летняя Сономи Икэда и её 20-летняя дочь, студентка Рион Икэда, — жили в городе Ига. В феврале они перестали выходить на связь. По сведениям CBC, последний раз их видели 9 февраля, когда они вышли вместе с Имакитой. В июле тела матери и дочери нашли на берегу реки Набари в пределах города Нара.
Имакита состоял в отношениях с Сономи. После обнаружения тел его задержали по подозрению в их сокрытии. По данным Tokai TV, мужчина признал, что перевёз останки на своём автомобиле. Следователи продолжили выяснять обстоятельства гибели обеих женщин.
Теперь полиция считает, что Сономи была задушена в спальне своего дома в Иге в период с вечера 9 февраля до раннего утра 10 февраля. Начальник уголовного подразделения полиции Миэ сообщил, что следствие установило обстоятельства её смерти, достаточные для нового ареста по подозрению в убийстве. Признаёт ли Имакита эту вину, правоохранители не раскрывают.
Обстоятельства смерти Рион расследуются отдельно. Полиция проверяет предполагаемую причастность Имакиты и к её гибели. При этом опубликованные сообщения о новом аресте касаются убийства матери; о предъявлении аналогичного обвинения в отношении дочери пока не сообщается.
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