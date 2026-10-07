После нападения на синагогу раскрыли слова задержанного

В Германии стали известны новые обстоятельства нападения на синагогу в Вуппертале. Согласно докладу земельного министра внутренних дел, задержанный заявил полицейским, что хотел поджечь здание, и высказался против еврейской общины.

Под подозрением находится 37-летний гражданин Афганистана. По версии следствия, он принёс горючую жидкость и попытался устроить пожар возле кафе, входящего в комплекс синагоги. Полицейские задержали мужчину неподалёку. На следующий день суд отправил его под стражу.

В докладе приводятся высказывания подозреваемого при задержании. Указав в сторону еврейского учреждения, он признал намерение устроить поджог. Эти слова стали дополнительным обстоятельством при оценке возможного антисемитского мотива.

При этом, согласно опубликованным сведениям, следователи не обнаружили его связей с экстремистскими или антисемитскими структурами, исламистскими организациями и соответствующими интернет-ресурсами. У мужчины ранее были судимости: в 2021 году — по делу, связанному с приобретением наркотических веществ, в 2025-м — за угрозы.

Новые сведения опубликованы 7 октября, почти через три недели после происшествия. Доклад министра внутренних дел Северного Рейна — Вестфалии Герберта Ройля подготовлен для профильного комитета земельного парламента.

Читайте также:

Телефон убитой выдал Башкирского зверя Сергея Мартынова

Российские учения «Центр-2026» в Китае посчитали сигналом для НАТО

Эксперт назвал российские вложения в золото защитой от долговых рисков США

Путин предупредил об ответе на нападение на Россию в речи на «Валдае»

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX