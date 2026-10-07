После убийства женщины суд решает судьбу ее мужа с предполагаемой деменцией

Верховный суд Австралийской столичной территории отложил решение по делу 88-летнего Манфреда Уле, который нанес смертельные ножевые ранения своей жене. По данным ABC News, обвинение и защита спорят о дальнейшей изоляции мужчины, ранее признанного неспособным участвовать в обычном уголовном процессе.

Тело 78-летней Ванды Уле обнаружили в июне 2024 года в доме супругов в районе Гордон на юге Канберры. Оно лежало на полу под одеялом. Мужчину вскоре задержали у родственника.

Он рассказывал семье, что поссорился с женой, подозревая ее в связи с соседом. Суд не нашел доказательств предполагаемой измены. В этом году Уле признали неспособным участвовать в процессе; у него предполагают деменцию. Вместо обычного разбирательства состоялось специальное слушание. В сентябре суд установил наличие необходимых составяющих убийства.

На новом заседании прокурор заявил, что дальнейшее ухудшение состояния мужчины может создавать угрозу окружающим. Он также указал на уязвимость потерпевшей, которая, по позиции обвинения, находилась в постели и спала.

Защита возразила: за время содержания под стражей и лечения в больнице новых проявлений насилия не зафиксировано. Однако подходящего учреждения для размещения Уле вне тюрьмы пока не нашли. Он остается под стражей; решение о дальнейшем уходе должен принимать отдельный административный трибунал.

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