Появились подробности дела об убийстве жены россиянином во время интим-игры

Сомелье из Красногорска не признал вину в убийстве жены во время БДСМ-игры

В суде продолжается рассмотрение дела 42-летнего сомелье из подмосковного Красногорска, обвиняемого в убийстве 22-летней супруги. По данным Telegram-канала «112», мужчина вину не признал.

Мать погибшей рассказала в суде, что зять и ранее проявлял агрессию: срывался на дочери из-за бытовых мелочей и распускал руки. В качестве морального ущерба женщина требует 5 миллионов рублей, так как после известия о смерти дочери скончалась ее собственная мать.

По версии следствия, трагедия произошла в ночь на 11 января в Котельниках. Супруги поссорились перед началом БДСМ-игр.

Мужчина связал жене руки и ноги, надел наручники и вставил в рот кляп, периодически перекрывая доступ воздуха. Когда девушке стало плохо и она упала с кровати супруг вытащил кляп и накрыл лицо жены подушкой, прекратив доступ кислорода. Девушка скончалась от удушья за неделю до своего 23-го дня рождения.

Защита просила отпустить обвиняемого из СИЗО, однако суд продлил ему срок содержания под стражей еще на шесть месяцев.

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