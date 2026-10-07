Преступник сначала изнасиловал, а через несколько дней задушил знакомую

Убийство женщины, совершенное более 20 лет назад, раскрыли сотрудники полиции и следователи.

Как стало известно «МК», в марте 2006 года в квартире на улице Введенского мужчина изнасиловал свою подругу. Еще через несколько дней он вместе с приятелем убил женщину, расчленил труп, а останки развез по разным районам Москвы. Кроме того, у погибшей были похищены телефон, деньги и материальные ценности. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Однако на днях при проведении дополнительных следственных мероприятий удалось выяснить, что убийство совершил 42-летний мужчина. По информации пресс-службы прокуратуры Москвы, он заключен под стражу.