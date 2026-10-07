При атаке ВСУ на Горловку есть раненые

При ударе ВСУ по Горловке ранены два мирных жителя

В Горловке в результате удара ВСУ в среду пострадали два мирных жителя, сообщил в своем канале мэр города Иван Приходько.

Стало известно, что украинские дроны атаковали Центрально-Городской район Горловки, и в результате атаки получили ранения два мирных жителя. Их состояние не известно, подробности уточняются.

Помимо этого, Приходько сообщил о том, что Центрально-Городской район и Никитовский район города частично обесточены, проводятся ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что над Белгородской областью уничтожили 147 вражеских беспилотников.

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