Приглашение на собеседование по трудоустройству обернулось для женщины групповым изнасилованием

В Индии женщину пригласили устроиться на работу в спа-салон и изнасиловали

В индийском городе Кочи молодая женщина стала жертвой группового сексуального насилия после приглашения на собеседование. Сейчас пострадавшая находится в отделении интенсивной терапии в крайне тяжелом состоянии, сообщает The Indian Express со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, женщине предложили пройти собеседование на должность руководителя спа-салона. Под предлогом возможного трудоустройства ее пригласили в район Каламассери, где 2 октября произошло нападение.

Следствие полагает, что злоумышленники могли предварительно дать пострадавшей неизвестное вещество, после чего воспользовались ее беспомощным состоянием. В причастности к преступлению подозревают четырех местных жителей.

Кроме того, нападавшие, предположительно, снимали происходящее на мобильный телефон. Полиция считает, что запись планировалось использовать для последующего шантажа потерпевшей. Расследование обстоятельств преступления продолжается.

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